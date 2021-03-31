После трагического происшествия в Киеве, когда 4-х летний ребенок попал в больницу из-за химических ожогов от игрушки, Кабинет Министров снизил предельные значения содержания в игрушках ряда химических веществ.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 31 марта.

Предельные значения были изменены таким образом:

содержание алюминия снижено с 70 тыс. мг на 1 кг до 28,1 тыс. мг на 1 кг;

содержание хрома с 0,2 мг на 1 кг до 0,05 мг на 1 кг.

Помимо этого, были введены нормы по допустимому содержанию в игрушках формальдегидов.

В частности, согласно сообщению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, данные требования соответствуют европейским, что также способствует устранению технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС, стимулирует экспорт и повысит конкурентоспособность украинских производителей на международных рынках.

Также добавим, что постановление предусматривает усиление ответственности производителей и поставщиков по безопасности продукции, что позволит повысить уровень защиты потребителей (в частности, детей).

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о химической безопасности в Украине. Как говорится в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по проведению государственной политики в сфере управления химической безопасностью.

Также напомним, что в Киеве ребенок проглотил деталь от пластиковой игрушки и умер в больнице. Правоохранители начали уголовное производство против медработников, к которым попал 2-летний мальчик.