Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое 30 марта выдвинулось к исключительной экономической зоне Дании, прибыло на место прокладки газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию - оператора строительства Nord Stream 2 AG.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, сейчас "Академик Черский" находится примерно в 30 км от принадлежащего Дании острова Борнхольм. Там он должен приступить к строительству участка газопровода в водах Дании. Участок протяженностью около 147 км должен быть позднее соединен с секцией в водах Германии.

На расстоянии нескольких километров от трубоукладчика находятся еще два судна под российским флагом: многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман" и многоцелевое судно обеспечения ледового класса "Венгери".

Ранее "Страна" писала, что в октябре 2020 года "Академик Черский" навестил немецкий порт, где хранятся трубы для газопровода.

Мы также сообщали, что прокладка многострадального трубопровода продлится до сентября.





