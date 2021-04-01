Интернет-газета "Страна" объявляет курсы по журналистике - медиашколу "Власть 4.0".
Интернет-газета "Страна" запускает свой курс по журналистике - медиашколу "Власть 4.0".
"Страна" запускает свой курс по журналистике - медиашколу "Власть 4.0".
Мы объявляем первый набор студентов. Которые в будущем либо останутся работать в "Стране", либо пополнят ряды других украинских медиа. Или, если не останутся в журналистике, получат важный и полезный опыт работы с информацией.
Что мы предлагаем?
Два месяца интенсивного обучения под руководством редакторов «Страны» параллельно со стажировкой в издании.
Теория с практикой с первого занятия.
Лекции от ведущих журналистов Украины.
Публикации на "Стране" уже во время обучения.
Кого мы ищем?
Базовые критерии:
Высокая стрессоустойчивость и выносливость.
Антитела к трудностям.
Любознательность. Нам нужны люди, которые искренне интересуются новостями, тенденциями, явлениями.
Общая грамотность.
Амбициозность и целеустремлённость.
Любовь к текстам или к видеоформатам. И желание создавать их такими, чтобы они цепляли и запоминались.
И последнее: если идете к нам, вы должны знать и понимать, что такое издание Страна.ua.
Возраст - не младше 18 и не старше 23 лет.
Присылайте на адрес anastasiiatovt@gmail.com краткое письмо, где напишите о себе, оставьте свои контактные данные и ссылки на страницы в соцсетях. А главное - расскажите, почему хотите учиться у «Страны».
До конца воскресенья, 4 апреля, принимаем заявки. Отбор проведем по итогу личных собеседований.
Количество мест строго ограничено. Из всех заявок мы выберем лучшие.
Предупреждаем: будет сложно, но интересно.
Потому что Медиашкола "Власть 4.0" - это не просто курсы журналистики, а подход к жизни
Ранее мы сообщали, что у "Страны" появился аккаунт в социальной сети TikTok. В аккаунте под ником strana.ua.tiktok будут публиковаться истории и новости "Страны" в новых форматах.
Напомним, 16 февраля интернет-газете "Страна" исполнилось пять лет. За это время, несмотря на давление со стороны власти, нашей команде удалось вывести сайт на лидерские позиции с миллионами просмотров в день, создать YouTube-канал, где уже почти полмиллиона подписчиков, запустить быстро растущий Telegram-канал.