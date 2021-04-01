Интернет-газета "Страна" запускает свой курс по журналистике - медиашколу "Власть 4.0".

"Страна" запускает свой курс по журналистике - медиашколу "Власть 4.0".

Мы объявляем первый набор студентов. Которые в будущем либо останутся работать в "Стране", либо пополнят ряды других украинских медиа. Или, если не останутся в журналистике, получат важный и полезный опыт работы с информацией.

Что мы предлагаем?

Два месяца интенсивного обучения под руководством редакторов «Страны» параллельно со стажировкой в издании.

Теория с практикой с первого занятия.

Лекции от ведущих журналистов Украины.

Публикации на "Стране" уже во время обучения.

Кого мы ищем?

Базовые критерии:

Высокая стрессоустойчивость и выносливость.

Антитела к трудностям.

Любознательность. Нам нужны люди, которые искренне интересуются новостями, тенденциями, явлениями.

Общая грамотность.

Амбициозность и целеустремлённость.

Любовь к текстам или к видеоформатам. И желание создавать их такими, чтобы они цепляли и запоминались.

И последнее: если идете к нам, вы должны знать и понимать, что такое издание Страна.ua.

Возраст - не младше 18 и не старше 23 лет.

Присылайте на адрес anastasiiatovt@gmail.com краткое письмо, где напишите о себе, оставьте свои контактные данные и ссылки на страницы в соцсетях. А главное - расскажите, почему хотите учиться у «Страны».

До конца воскресенья, 4 апреля, принимаем заявки. Отбор проведем по итогу личных собеседований.

Количество мест строго ограничено. Из всех заявок мы выберем лучшие.

Предупреждаем: будет сложно, но интересно.

Потому что Медиашкола "Власть 4.0" - это не просто курсы журналистики, а подход к жизни

Ранее мы сообщали, что у "Страны" появился аккаунт в социальной сети TikTok. В аккаунте под ником strana.ua.tiktok будут публиковаться истории и новости "Страны" в новых форматах.

Напомним, 16 февраля интернет-газете "Страна" исполнилось пять лет. За это время, несмотря на давление со стороны власти, нашей команде удалось вывести сайт на лидерские позиции с миллионами просмотров в день, создать YouTube-канал, где уже почти полмиллиона подписчиков, запустить быстро растущий Telegram-канал.