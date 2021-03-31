В Бельгии, где нашли новый штамм коронавируса, местный суд обязал федеральное правительство отменить все меры по борьбе с коронавирусом в течение 30 дней, поскольку оно не смогло создать для них надлежащую правовую основу.

Об этом сообщает Politico в среду, 31 марта.

В частности, суд первой инстанции Брюсселя дал правительству 30 дней на то, чтобы отменить карантинные меры, в противном случае ему грозит штраф в размере 5 тысяч евро в день и максимум до 200 тысяч евро в целом.

"На практике постановление дает правительству месяц на то, чтобы найти надлежащую правовую основу для своих мер, включая комендантский час, закрытие ресторанов и ограничение собраний", - заявили в издании.

В Бельгии в течение нескольких месяцев федеральное правительство использовало чрезвычайные распоряжения исполнительной власти для введения ограничений в обход парламента.

Помимо этого, в конце февраля правительство предложило новый "закон о пандемии", чтобы подкрепить его правила, но закон все еще нуждается в одобрении парламента.

Как стало известно, иск в суд подала правозащитная группа, которая утверждала, что права нарушаются без надлежащей правовой основы. Суд встал на их сторону, посчитав, что существующая правовая база недостаточна.

В то же время ожидается, что федеральное правительство подаст апелляцию на это решение.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час. Общенациональный локдаун начнет действовать с субботы, 3 апреля, и продлится месяц.

Также напомним, что глава МОЗ считает, что карантин в Украине продлится до конца года. Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине будет продолжаться еще две-три недели и достигнет рекордных отметок.