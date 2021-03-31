Представители Минздрава заявили, что в Украине с 22 по 28 марта ОРВИ и коронавирусной инфекцией заболели 247 497 человека. Из них 33,8% - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, интенсивный показатель заболеваемости на 34,8% превышает эпидемический порог и составляет 651,4 на 100 000 населения. Это на 5,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

К тому же, на территории Украины неэпидемические уровень активности сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Черновицкой областях.

В других областях страны зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности:

Очень высокий уровень зафиксирован в Тернопольской области;

Высокий уровень сохраняется в Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях;

В других регионах - интенсивность эпидпроцесса на среднем уровне.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог почти на 20%. В столице за неделю гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) заболели около 27 тысяч киевлян.

Также напомним, что в МОЗ Украины оценили уровень заболеваемости ОРВИ в середине марта. Самый высокий показатель заболеваемости выявлен в Тернопольской области, наименьший - в Херсонской и Хмельницкой областях.