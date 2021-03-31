Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 марта пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники обсудили усиление взаимодействия Украины и США в сфере безопасности в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом глава украинского МИД написал в свое Твиттере.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в посте микроблога.

Это уже вторая беседа Блинкена с Кулебой. В начале феврали они обговорили важность стратегического партнерства Украины и США.

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