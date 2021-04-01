Одна из ведущих мировых компаний по робототехнике Boston Dynamics представила новое устройство для автоматических погрузок - робота Stretch.

Пресс-служба компании обнародовала видео с презентацией погрузчика на своем канале в YouTube.

Stretch - это универсальный мобильный робот, который переносит груз рукой с присосками. Устройство будет применятся в складских помещениях и центрах распределения товара.

В компании утверждают, что робот в скором времени заменит дорогостоящие механизмы, применяющиеся в настоящее время.

Отметим, что Stretch маневрирует в любом направлении, а также способен преодолевать препятствия. Кроме этого, у него есть технология компьютерного зрения, которая позволяет роботу определять груз для конкретного клиента.

Ранее "Страна" сообщала, что роботов Boston Dynamics научили убирать мусор новой рукой.

Также напомним, что Hyundai купил американского производителя робособак Boston Dynamics. Hyundai Motor профинансирует около половины стоимости приобретения, более 400 миллиардов вон (367 миллионов долларов),