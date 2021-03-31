После публикации отчета Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала ВОЗ изучить версии об утечке SARS-CoV-2 из разных стран. Например, из военной лаборатории США в Форт-Детрике и подобных учреждений других государств.

Слова спикера министерства приводит ТАСС.

"Члены экспертной группы (ВОЗ, изучавшие происхождение коронавируса - Ред.) заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?" - задала риторический вопрос Хуа Чуньин.

Чуньин также удивилась, почему зарубежные СМИ с лета 2019 года перестали писать о том, что коронавирус мог перейти к человеку в результате лабораторного инцидента в лаборатории Форт-Детрика, хотя некогда рассматривали эту версию.

"Почему вы храните молчание?" - спросила дипломат.

В прошлом году "Страна" приводила заявление МИД Китая о том, что коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США.

Мы также рассказывали о предварительных выводах экспертов ВОЗ о путях распространения коронавируса на начальном этапе пандемии.