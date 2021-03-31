Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опроверг свои же слова о том, что в частных клиниках города начали проводить вакцинацию от коронавируса препаратом производства Pfizer.

Опровержение градоначальник написал в своем Фейсбуке вечером 31 марта.

Ранее в эфире "4 канала" мэр сказал, что в частных клиниках Ивано-Франковска уже вовсю прививают за деньги, и он не понимает, как в государстве вакцина не появляется, а в больницах Pfizer есть.

"Информация о Пфайзер не соответствует действительности! Я оговорился в эфире 4 канала!" - написал он после цитирования в СМИ сказанных им слов.

Как писала "Страна", Марцинкив в эфире не просто назвал, чем именно прививают в его вотчине, но и сообщил цену услуги.

Мы также рассказывали, что в Украине действительно проводится подпольная вакцинация от коронавируса. В частных клиниках предлагают привиться Pfizer за $3000 и Moderna - за $450.