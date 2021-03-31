В Ивано-Франковской области три библиотекари из города Коломыи объявили голодовку, требуя возобновить работу заведения.

Об этом сообщает сотрудница Коломыйской районной библиотеки Аня Биленчук, пишет "Укринформ".

"Наш вопрос о работе учреждения, к сожалению, до сих пор не решен. Поэтому трое работников библиотеки возле здания районного совета объявили голодовку, еще четверо нас поддерживают", - заявила Биленчук.

Ранее, 25 марта, комиссия райсовета не смогла решить вопрос о передаче здания районной библиотеки на баланс Коломыйского горсовета. Сегодня комиссия решила вынести этот вопрос на сессию райсовета. Ее обещают провести в среду.

Как отмечают сами библиотекари, они хотят привлечь внимание общества на проблему закрытия заведения. "Мы отстаиваем права на существование украинской книги, украинского слова и культуры", - говорят сотрудники библиотеки.

Отметим, что учреждение закрыли еще в декабре. Решение принял Коломыйский райсовет и передал часть здания библиотеки на баланс Коломыйского горсовета. Однако последний отказался ее принять, заявив, что ожидает передачу всей площади помещения. Таким образом восемь библиотекарей на три месяца остались без работы.

В то же время, мэр города Богдан Станиславский заверил, что районная библиотека будет работать. Горсовет уже даже определил для нее статус "краеведческой". При этом райсовет должен передать все помещения, как обещали. По словам Станиславского, половина трехэтажного здания для работы библиотеки - слишком малая площадь, чтобы библиотекарям и читателям в ней было удобно.

Стоит заметить, что данная библиотека работает более 40 лет, обслуживает более 3 тысяч читателей. Площадь здания - более 700 кв. м.

Ранее "Страна" сообщала, что Минцифры открыло бесплатную библиотеку с аудиокнигами, которые озвучили украинские звезды.

Также напомним, что министр культуры и информполитики Александр Ткаченко призвал украинцев ходить в библиотеки и читать не менее одной книги в месяц.