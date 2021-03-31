В среду, 31 марта, во Львовской области в результате взрыва гранаты во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"В 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовской района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек", - говорится в заявлении полиции.

В ходе следственных действий было установлено, что мужчина скончался на месте происшествия вследствие полученных травм. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №6 Львовского районного управления полиции, а также специалисты-взрывотехники полиции Львовщины", - добавили в пресс-центре.

В данный момент по указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 115 с пометкой "самоубийство" и части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

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Также напомним, что под Киевом задержали вымогателей, которые привязали гранату с запиской к забору.