Компания Xiaomi анонсировала новый складной смартфон Mi Mix Fold.

Презентация устройства опубликована в YouTube.

Гаджет имеет похожий на Samsung Galaxy Fold форм-фактор - его корпус складывается пополам, с обеих сторон устройства находятся по OLED-дисплею. Основной экран в разложенном состоянии имеет диагональ 8,01 дюйма разрешением 2480x1860 пикселей, дополнительный - 6,52 дюйма разрешением 2520x840 пикселей. Представители Xiaomi уверяют, что ресурс главного дисплея рассчитан на миллион складываний.

В топовый девайс китайской компании поставили чип Snapdragon 888, минимум 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Кроме того, первый складной смартфон от Xiaomi имеет тройную камеру разрешением 108, 13 и 8 мегапикселей. Она дополняется фирменным процессором Surge C1, который отвечает за обработку изображений и видео при съемке.

Также Mi Mix Fold оснастили защитным стеклом Gorilla Glass 5 на задней панели, встроенным в боковую кнопку дактилоскопическим сенсором, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 5020 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 ватт.

Устройство базовой версии обойдется в 9999 юаней (42,4 тыс. грн). Кроме того, в линейке присутствует модель с 512 гигабайтами встроенной памяти, которая оценена в 10 999 юаней (46,7 тыс. грн). Премиум версия флагмана с керамической задней крышкой и 16 гб оперативной памяти на борту будет стоить 12 999 юаней (55,2 тыс. грн).

Смартфон выйдет на китайский рынок в ближайшее время. Представители Xiaomi не уточнили, будет ли доступен Mi Mix Fold на глобальном рынке.

Напомним, в январе сообщалось, что Xiaomi попала под санкции CША. "Страна" писала, чего теперь ждать владельцам телефонов и фитнес-браслетов.

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