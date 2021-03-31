Эммануэль Макрон ввел во всех регионах Франции карантин из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.

Общенациональный локдаун начнет действовать с субботы, 3 апреля, и продлится месяц. Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.

Об этом президент Франции сказал в специальном обращении к гражданам 31 марта.

Макрон заявил, что действующие сейчас в 19 департаментах ограничения вскоре распространятся на всю Францию.

"Правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели", - сказал французский лидер.

Введенные ранее в некоторых регионах меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

Макрон признался, что республика до последнего отказывалась вводить жесткие ограничения, но ускорившееся в последнее время распространение корронавируса, а именно его британского штамма, заставили Елисейский дворец пересмотреть стратегию.

С понедельника на три недели во Франции закроются учебные заведения всех уровней. Пасхальные каникулы начнутся на всей территории страны с 12 апреля. Родители, которые не смогут работать удаленно, получат право на частичную занятость.

Предприятиям власти обеспечат необходимую финансовую помощь.

Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции обнаружили более заразный и менее чувствительный к вакцинам тип коронавируса.

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