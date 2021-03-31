В Украине за март было зафиксировано десять вспышек инфекционных заболеваний. Из них восемь случаев острых кишечных инфекций, вспышка сальмонеллеза и ротавирусного энтерита.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В результате данных инфекций среди украинцев пострадали 86 детей и трое взрослых. Как отмечают в ЦОЗ, случаи вспышек происходили преимущественно в учреждениях дошкольного и среднего образования. Случай сальмонеллеза зафиксировали в домашнем очаге, а ротавирусного энтерита - в доме ребенка.

В пресс-центре напомнили, что острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.

Сальмонеллез, в свою очередь, это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. "Источник возбудителя инфекции - животные, больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители. Носительство может продолжаться от нескольких дней до нескольких лет. Механизм передачи инфекции - фекально-оральный. Заражение происходит алиментарным, водным и бытовым путями", - рассказали в ЦОЗ.

А ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста во всем мире. Инфицирование происходит чаще всего фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой и т.д., а также во время еды.

К тому же, вирусы или бактерии могут попасть в пищевые продукты на любой стадии пути от производства к столу, поэтому каждый участник процесса, от производителя к потребителю, играет роль в предотвращении заражения пищи.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в общежитии Луцкого технического университета выявили вспышку сальмонеллеза. С симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы пятеро студентов.

Также напомним, что у девяти учеников одной из школ Житомира выявили острую кишечную инфекцию. Семеро из них находятся в больнице, а еще двое лечатся дома под наблюдением врачей.