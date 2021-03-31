Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который начал в колонии голодовку, чтобы к нему допустили врача в связи с плохим состоянием здоровья, объявили выговор.

Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Владимирской области.

В ведомстве заявили, что Навальный неоднократно отказывался выполнять обязанности дежурного по камере, нарушал установленную форму одежды, не соблюдал распорядок дня.

Также в УФСИН рассказали, что при применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, его предыдущее поведение и личность осужденного.

При этом в ведомстве разъяснили, что условия содержания осужденных в исправительных учреждениях регламентированы нормативными правовыми актами РФ. И порядок организации надзора за осужденными, в том числе Навальным, соответствует требованиям действующего законодательства.

"Также сообщаем, что осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заверили в УФСИН.

На днях адвокаты Навального заявили, что у политика уже месяц сильные боли и не работает одна нога.

Ранее "Страна" рассказывала подробности задержания Навального и дела, по которому он получил срок.