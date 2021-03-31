Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом они согласились не раскрывать детали разговора.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера, передает ТАСС.

"Двое руководителей обменялись своими взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщил он.

"В соответствии с предыдущей практикой обе стороны согласились не разглашать конкретные детали их разговора", - добавил Батлер.

Отметим, что этот разговор состоялся на фоне слухов о возможном наступлении украинской армии на Донбассе, а также заявлений командования ВСУ о концентрации российских войск на украинских границах.

Напомним, ранее в США заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной.

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