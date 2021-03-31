Сегодня, 31 марта, глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин заявил, что в ведомстве планируют создать собственную службу детекторного контроля работников.

Об этом он сообщил в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

В частности, Рябикин рассказал, что это будет еще один инструмент в рамках "перезагрузки" ведомства, который должен предотвратить коррупционные правонарушения.

Помимо этого, он отметил, что общая численность работников таможенной службы - около 12 тысяч человек по всей стране.

"В настоящее время мы провели переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате переведены около 500 человек. Я думаю, что через неделю-две начнется тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - сказал Рябикин.

В свою очередь, в Гостаможслужбе готовят меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа - это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи в ходе проведения служебных расследований, что должно усилить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года предоставляет нам методологическую помощь. Речь идет о том, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - добавил глава таможенной службы.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин обновил порядок реализации конфиската на таможенных аукционах. Соответствующее постановление от 17 марта 2021 года № 219 вступило в силу 20 марта.

Также напомним, что украинские таможенники снялись для календаря на 2021 год в образе бандитов из фильма Гая Ричи. "Страна" обнародовала фотографии данного календаря.