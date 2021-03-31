Прокурор подмосковных Мытищ Андрей Гвоздев, принимавший участие в спецоперации против Владимира Барданова, который устроил стрельбу в поселке Новые Вешки, раскрыл подробности произошедшего.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Коммерсант".

По его словам, когда он приехал на место происшествия, там уже работали сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Сначала с Бардановым пытались вступить в переговоры - стрелку звонили по всем доступным телефонам, затем пытались связаться с ним с помощью громкоговорителя. "К нему обращались мы, его дочь, другие родственники и друзья, но безрезультатно. Ни на какие контакты он не шел", - заявил прокурор.

Он добавил, что операция заняла несколько часов, так как главной задачей спецназа было обеспечение безопасности жителей поселка и сохранности их имущества. Гвоздев уточнил, что Барданов первым открыл огонь по оперативникам, они, в свою очередь, пытались пресечь его действия.

Кроме того, прокурор опроверг информацию журналистов о том, что преступник выпустил зверей из своего частного зоопарка, чтобы помешать спецоперации.

"Животные все это время находились в специальных вольерах и не подвергались никакой опасности. Сейчас ими занимаются уполномоченные органы", — добавил Гвоздев.

Напомним, утром 30 марта Владимир Барданов оказал ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и ФСБ, которые пришли к нему по делу о незаконном хранении оружия.

Мужчина забаррикадировался в своем особняке, взорвал лестницу, бросил в силовиков гранаты и открыл огонь.

Перестрелка длилась 12 часов, после обстрела термобарическими боеприпасами в доме начался пожар, а Барданов прекратил отстреливаться. Его тело обнаружили позже при осмотре здания.