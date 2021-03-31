Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил ранее озвученное заявление, что не исключает возможности выставить свою кандидатуру на президентский пост в 2024 году.

Об этом он сказал в интервью своей невестке Ларе Трамп в ее шоу The Right View. Правда, программу уже вычистили с Ютуба, а также из соцсетей Фейсбук и Инстаграм.

Жена сына Трампа Эрика спросила у тестя о его планах на следующие президентские выборы в США.

"Надежда есть (на участие в выборах - Ред.). Мы любим нашу страну, все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь нашей стране", - ответил Трамп.

Он заявил, что многого добился за свой пока единственный президентский срок.

"Мы были там (в Белом доме - Ред.), мы хорошо работали, решали проблему Ирана, Китая. Мы приступили там к великим вещам, а теперь вы видите, что происходит сейчас", - посетовал он.

По мнению бывшего президента, нынешнее положение дел в США на руку России, Китаю и некоторым другим странам.

"Я думаю, Китай сейчас очень рад. И Россия, и еще много стран сейчас очень рады, они смотрят на то, что происходит, и им не верится", - добавил Трамп.

Как писала "Страна", о своих президентских амбициях Трамп говорил в начале марта. Опросы показывают, что он самый популярный политик в Республиканской партии, причем с большим отрывом от потенциальных соперников.

Мы также сообщали, что Трамп часто критикует политику Джо Байдена.