В сети интернет появились видео с первой в мире вакциной от коронавируса для животных "Карнивак-Ков", которую зарегистрировали в России. Препарат разработан Федеральным центром охраны здоровья животных и в апреле может быть запущен в массовое производство.

Подробности о вакцине опубликовало издание "Ветеринария и жизнь", а ролик о нем - Ютуб-канал ТАСС.

Клинические испытания "Карнивак-Ков" стартовали в октябре прошлого года, в них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволили сделать заключение о безвредности и высокой иммуногенной активности препарата, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Действующее вещество вакцины – антиген штамма "вариант В" коронавируса SARS-CoV-2 в виде цельнокапсульного вириона. При этом сам препарат инактивированный, то есть содержит убитый вирус.

Новую вакцину рекомендуют для профилактики COVID-19 у плотоядных животных, то есть ее можно применять для собак, кошек, пушных зверей промышленного и частного содержания. Иммунитет у вакцинированных животных формируется через 14 суток после двукратного применения с интервалом в 21 день. Препарат вводят внутримышечно.

Российские ученые продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев.

Пушных зверей рекомендуют иммунизировать против коронавируса с трехмесячного возраста. Взрослое поголовье пушных зверей ученые советуют вакцинировать два раза в год: после отъема щенков и не менее чем за месяц до гона.

Собак и кошек следует прививать с шестимесячного возраста двукратно с интервалом в 21 сутки. Ревакцинацию животных проводят через 6 месяцев. Взрослых собак и кошек следует иммунизировать тоже два раза в год с интервалом 6 месяцев.

Вакцину "Карнивак-Ков" уже хотят купить как российские звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к "Карнивак-Ков" проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура.

Ранее "Страна" сообщала, сколько будет стоить эта вакцина.

О том, что новым коронавирусом могут заражаться животные, в том числе домашние, стало известно еще прошлой весной.