Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) презентован и он официально начинает работать.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Facebook в среду, 31 марта.

Центр возглавила Любовь Цыбульская.

"ЦСКИБ направлен на объединение усилий Общественных организаций, Укринформу и власти в борьбе с дезинформацией, быстрое реагирование на фейки, а также на продвижение украинских нарративов. В структуре будет действовать при МКИП, но в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации СНБО, за которым остается функция безопасности и перспектива международного хаба", - написал министр.

По его словам, работа центра имеет прежде всего просветительскую функцию: развенчивание фейков в украинском информпространстве.

Чего будет добиваться путем:

Стратегических коммуникаций, включающих разработку контрнарративов РФ, проведения информационных кампаний, включения украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства;

Созданием онлайн-ресурса, который будет активно реагировать на информатаки;

Регулярным оповещением о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной наработке механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами.

"Украинцы должны уметь различать реальные факты от вымышленных провокаций РФ и массово становиться медиаграмотными. Таким образом мы также будем работать над повышением уровня критического мышления", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта сообщалось, что в Украине создадут Центр по борьбе с фейками. Уже определен его глава.

Ранее "Страна" подробно писала, зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться.