В Молдове введено чрезвычайное положение на период с 1 апреля по 30 мая в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Такое решение принял в среду парламент Молдовы по предложению правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"За" принятие решение проголосовало парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор". Но депутаты оппозиционных правых партий решение не поддержали.

Оппозиция заявила, что "решение является политическим, не предусматривает действенных мер по преодолению пандемии, а направлено лишь на то, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов". Кроме того, оппозиционеры высказали мнение, что решение было принято с нарушением процедуры и не исключили возможность его обжалования в Конституционном суде.

Согласно принятому решению, предусмотрено введение чрезвычайного положения на всей территории Молдовы в период с 1 апреля по 30 мая 2021 года.

Документ предусматривает, что на этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям издаст несколько распоряжений:

об установлении специального режима въезда / выезда из Молдовы;

об установлении особого режима передвижения на территории Молдовы;

о введении карантинного режима и принятия других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

об установлении особого режима работы для всех субъектов;

о запрете на проведение митингов, публичных демонстраций и других массовых акций.

Также документ содержит поручение при необходимости рационализировать потребление продуктов питания и других продуктов первой необходимости, а также запрет на увольнение сотрудников в этот период, за исключением предусмотренных законов случаев.

Кроме того, парламент предоставил дополнительные полномочия действующему правительству (оно исполняет обязанности до назначения нового кабмина - Ред.) и Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В марте в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно вдвое - от 500-800 до 1,5 тыс. и более. В прошлую среду было зарегистрировано наибольшее количество заболевших за весь период пандемии - 2 273 человека за сутки. Общее число случаев Covid-19 в Молдове составляет 228 370. В общей сложности от коронавируса излечились 205 759 человека, 4 915 - скончались.

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