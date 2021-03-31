Избрание Печерским районным судом меры пресечения по делу о погроме Офиса президента для "сына Перуна" Сергея Филимонова перенесено на четверг, 1 апреля.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Как передал наш корреспондент, адвокат Филимонова Маси Найем подал ходатайство об отводе судьи.

Решение адвоката объяснил сам Сергей Филимонов.

"Народный депутат Ярослав Юрчишин подал ходатайство о взятии меня на поруки, но судья отказала Юрчишину. Считаю отношение судьи предвзятым. Не хочу в это верить, но думаю, что решение уже написано", - заявил "сын Перуна".

Затем Найем сообщил, что сегодня ходатайство об отводе судьи рассматривать не будут.

Судебное заседание перенесли на завтра.

Ранее "Страна" рассказывала, кто наряду с Филимоновым координировал погром на Банковой 20 марта.

Мы также писали, что "сын Перуна" снялся в фильме "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова.