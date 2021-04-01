С марта 2020 года летчики, водители, медработники и просто люди, встречающиеся с президентом РФ Владимиром Путиным, регулярно проходят обсервацию в кремлевских санаториях и пансионатах. Она длится по несколько недель. Причем на защиту от пандемии Управлению делами президента выделено более 6,4 миллиарда рублей (более 84,5 миллиона долларов).

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Первым на обсервации побывал экипаж Специального летного отряда "Россия", обслуживающего президента и других первых лиц. 26 марта 2020 года 60 сотрудников отряда были отправлены на пятидневный карантин в люксах и обычных номерах пансионата "Десна" в Новой Москве.

Тогда в контракты с "Десной" было вписаны специальные условия: изоляция проживающих и допуск медперсонала для взятия проб. Номера в "Десне" обошлись от 4,5 тысяч до 8 тысяч рублей (1700-3000 грн) в сутки.

С тех пор изоляция регулярно или однократно встречающихся с Путиным людей стала распространенной практикой. За год таких заездов в кремлевские санатории и отели было больше сотни.

Русская служба Би-би-си подсчитала, что Управление делами президента (УДП) получило из резервного фонда правительства на меры против распространения коронавируса более 6,4 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей было выделено секретным распоряжением правительства. Из этих денег частично оплачивались услуги обсервации.

Заказывали эти услуги в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялты.

Четыре крупные кремлевские здравницы -"Ватутинки" и "Десна" в Москве, а также "Дагомыс" и "Русь" в Сочи, где много времени проводит в своей резиденции Владимир Путин, - получили самое крупное государственное финансирование за год пандемии. Им достались и госконтракты на обсервацию, и субсидии от УДП на общую сумму более 2 млрд рублей.

Эти пансионаты и санатории с марта прошлого года фактически перевели на спецобслуживание: обычный человек в них не может заказать себе номер. Изначально их закрывали до конца лета, но они так и не открылись.

Онлайн-бронирование в "Ватутинках", например, отменено до марта 2022 года, а телефон службы бронирования не отвечает. Администратор на ресепшене сообщила журналистам ВВС, что "отель закрыт на спецобслуживание, скорее всего, до конца мая".

В "Десне" подтвердили, что три лучших корпуса и клубный отель "Воскресенское" (именно они зарезервированы по контрактам с летчиками) закрыты для продаж и в ближайшее время не откроются. А открыт для бронирования лишь менее комфортабельный главный корпус.

Оба пансионата находятся примерно в 20 км от "Внуково-2" - базового терминала спецотряда "Россия".

Также "Русская служба ВВС" выяснила, что перед парадом в честь 75-летия победы, который Путин провел на Красной площади 24 июня, 203 приглашенных, в том числе 80 ветеранов, которые были на трибуне рядом с президентом, просидели по контракту с УДП (на 19,5 млн руб) две недели в подмосковном оздоровительном комплексе "Клязьма".

В УДП на вопросы ВВС о подробностях организации, финансирования и выбора мест для карантина встречающихся с президентом людей сообщили, что управление "не является организатором карантинных мероприятий", а "все ограничения и меры, которые принимались в УДП и на подведомственных предприятиях по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности, производились в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора".

"Мне нечего добавить к ответам УДП", - заявил ВВС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, с чем связан масштаб карантинных мер по защите президента от коронавируса и есть ли такая практика в других странах, Песков также не ответил.

Как писала "Страна", 23 марта глава Кремля привился от коронавируса российской вакциной.

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