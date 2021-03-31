Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отвергла предложение главы украинской делегации Леонида Кравчука об обеспечении с 1 апреля полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, из-за нарушения которого в пятницу погибли четыре украинских военных.

Об этом заявляет пресс-служба ТКГ в Телеграме.

На заседании 31 марта Кравчук предложил обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня.

Предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Х. Грау и координатор подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х. Чевик.

В частности, господин Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

"К сожалению, ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации.

Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что украинская сторона экономической подгруппы предоставила свой список кандидатов в состав рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в ТОРДЛОУ и ждет ответа российской стороны.

Также был сделан акцент на важности восстановления объектов критической инфраструктуры, для чего стороны должны обеспечить гарантии безопасности ремонтным бригадам.

Украинская сторона напомнила, что одной из первоочередных задач является возобновление работы станции газораспределения у населенного пункта Марьянка, от которого зависит газоснабжение 15 тысячам человек.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, 26 марта штаб ООС сообщил, что четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под обстрелом противника.

В тот же день историю прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранить перемирие.