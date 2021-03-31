Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в 2020-м получил 444 000 гривен заработной платы на своей должности. Также он заработал 17 000 гривен на работе по совместительству и 5000 гривен - от продажи ценных бумаг. Об этом стало известно из декларации о доходах, которую чиновник опубликовал в среду, 31 марта.

Также Ермак указал в документе автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска стоимостью почти в 3 миллиона гривен.

На банковских счетах у главы Офиса президента размещено почти 4 миллиона гривен, 153 000 долларов и 50 000 евро.

В собственности Ермака, по-прежнему находится квартира площадью 107,8 кв.м, которая была приобретена в ноябре 2005 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год, менее 2% из которых - за работу президентом.

Также мы сообщали, что Зеленский одолжил 2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе.