В Украине в рамках проектов по цифровизации государственных услуг будет введен электронный военный билет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Тарана.

"Начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал министр.

При этом Таран не уточнил сроки, в которые власти планируют ввести электронные военные билеты, и будут ли выводить из обращения бумажные аналоги этих документов.

Также он напомнил, что вместо военкоматов, согласно принятому Верховной Радой законопроекту, в стране будут работать территориальные центры комплектования военнослужащих.

Во вторник, 30 марта, парламент изменил правила призыва. Теперь в штрафы за нарушение правил вырастут в десять раз, а полиция получит право доставлять призывников прямо в военкомат.

О том, как Рада ужесточила наказание для уклонистов, читайте в материале "Страны".