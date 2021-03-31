Вслед за Киевом, где отопление отключат раньше традиционной даты 15 апреля, укоротить отопительный сезон решили и другие города. В некоторых 31 марта станет последним днем с горячими радиаторами.

О ситуации с отключением отопления на теплый сезон сообщает РБК-Украина.

Одесса

Отопительный сезон в Южной Пальмире может завершиться уже 5 апреля. Изначально планировалось отключить подачу тепла 31 марта, но решение изменили в связи с прогнозом о похолодании в первых числах апреля.

Николаев

Официального объявления даты отключения тепла не было. Однако директор "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов предупредил, что городская власть запланировала его на первую декаду апреля.

Харьков

В Первой столице тепло будут подавать по часам. С 31 марта отопление в жилых домах будут отключать на 4-8 часов в сутки. При этом пока в городе намерены завершить отопительный сезон 15 апреля.

Луцк

Областной центр Волынской области планирует начать отключение тепла 7-8 апреля. Там ждут, чтобы в течение трех суток подряд средняя температура превысила +8 градусов.

Ровно

По словам пресс-секретаря мэра Ровно Инессы Пославской, решение о прекращении отопительного сезона в городе еще не принимали. Но ориентируются на 15-16 апреля.

Ивано-Франковск

Заместитель мэра Руслан Гайда допустил, что тепло отключат на следующей неделе, если температурный режим будет отвечать нормам.

Измаил

Город в Одесской области уже отключил от тепла жилые помещения и бюджетные учреждения. При этом власти не ожидают, что во время апрельского похолодания среднесуточная температура упадет +8...+10 градусов.

Мариуполь

В этом городе Донецкой области, как заявили в "Мариупольтеплосети", конец отопительного сезона определят в первой декаде апреля - между 5 и 10 числами.

Горишние Плавни

В этом городе Полтавской области подавать тепло перестанут утром 1 апреля.

Павлоград

С 1 апреля завершается отопительный сезон и в Павлограде Днепропетровской области. При этом больницы и учебные заведения сами будут решать, когда прекращать подачу тепла, поскольку у них свои котельные.

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