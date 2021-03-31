Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук начал сегодняшнее заседание ТКГ с предложение возобновить всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 00:00 1 апреля.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

"Заседание идет прямо сейчас, уже на уровне глав делегаций. Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с 00:00 (1 апреля)... вернуться к полному всеобъемлющему прекращению огня. Пока все конструктивно", - сказал Арестович.

Напомним, 26 марта штаб ООС сообщил, что четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под обстрелом противника.

В тот же день историю прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранить перемирие.