В четверг в Украине потеплеет до +19, но некоторые регионы намочит дождем. Карта погоды
В четверг, 1 апреля, погода побалует украинцев рекордным для этого периода теплом. Правда на западной Украине первоапрельские +19 градусов будут дополнены небольшим дождем. На остальной территории - без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха на большинстве украинских территорий не опустится ниже +2-8 градусов, лишь на востоке и юго-востоке может похолодать до 0 градусов. В дневные часы в западных и северных областях +14-19 градусов, на остальной территории + 11-16.
Напомним, синоптик сообщила, что после резкого потепления 1 апреля Украину ждет новое похолодание.
Также мы сообщали, что 2020 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
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