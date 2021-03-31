В четверг, 1 апреля, погода побалует украинцев рекордным для этого периода теплом. Правда на западной Украине первоапрельские +19 градусов будут дополнены небольшим дождем. На остальной территории - без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха на большинстве украинских территорий не опустится ниже +2-8 градусов, лишь на востоке и юго-востоке может похолодать до 0 градусов. В дневные часы в западных и северных областях +14-19 градусов, на остальной территории + 11-16.

Напомним, синоптик сообщила, что после резкого потепления 1 апреля Украину ждет новое похолодание.

Также мы сообщали, что 2020 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.