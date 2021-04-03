Киев на карантине. Фото:
Киев на карантине. Фото: "Страна"

С понедельника Киев уходит на тотальный карантин, который продлится до 16 апреля - а, возможно, и дольше. Это вызвано взрывным ростом заболеваемости коронавирусом, который наблюдается по всей Украине. 

Первые дни апреля бьют антирекорды по летальным исходам. Каждый день умирает более 400 человек. А суточный прирост заболевших вчера впервые превысил отметку в 20 тысяч. Для сравнения - на всю 145-миллионную Россию за вчера было менее девяти тысяч случаев. 

Поэтому главный вопрос на сегодня - как долго будет продолжаться рост заболеваемости в Украине? И когда ситуация начнет улучшаться?

"Страна" анализирует данные ученых и также прогнозирует, как может развиваться ситуация весной в Украине с учетом разных факторов: погодных, религиозных, длительных выходных и другого. 

Ковид-прогноз на апрель и май

Неделю назад сотрудники Национальной академии наук опубликовали шокирующий прогноз.

Из вычислений ученых следовало, что в начале апреля ежедневное число заболевших коронавирусом составит более 20 тысяч ежесуточно. 

По итогам 1 и 2 апреля их предсказание полностью сбылось. 

С таким показателем Украина вчера вошла в пятерку антилидеров Европы по приросту ковида. Обгоняют нас пока только Франция, Польша и Италия. 

Пик, предполагали в НАН, наступит в последнюю неделю апреля. И тогда количество заболевших может вырасти до 25 тысяч в сутки.

Если посмотреть на опыт 2020 года, полный локдаун начали ослаблять лишь к середине мая - когда минули все праздники, вызывающие массовое скопление людей: как религиозные (Вербное воскресенье, Благовещение, Пасха), там и светские - 9 мая. 

Учитывая, что идеологически власть Украины не приемлет массовых гуляний на День победы, то можно ожидать, что локдаун затронет и этот праздник. После чего вожжи, не исключено, начнут понемногу отпускать. Чему будет способствовать и общесезонный спад респираторных заболеваний. 

При этом пока в Киеве публикуют чрезмерно оптимистические даты окончания строгого карантина: 16 апреля.

Очевидно, что нынешний прирост в разы выше, чем был прошлой весной. И вряд ли за 11 дней получится радикально разгрузить больницы. Таким образом начало-середина мая - наиболее реалистичный срок по снятию ограничений. Или хотя бы началу этого процесса. 

Таким образом, середина весны ожидает быть очень сложной в Украине. Вероятно, в том числе поэтому Киев решили закрыть по-максимуму. 

Сработает ли этот карантин?

Последний большой локдаун в Украине вводился с 8 по 24 января 2021 года. 

Начинался карантин с показателем 5676 тысяч заболевших в сутки. Через три недели завершился с числом 3915 новых пациентов. 

Судя по этой статистике, можно утверждать: локдаун запустили не ко времени. Очевидно, что всплеск заболеваемости точно предугадывался на весну - это соответствует ритмам как самой "короны" в прошлом году, так и других респираторных заболеваний. 

После зимы у людей ослабленный иммунитет, далее накладывается увеличение контактов, которое вызвано потеплением. В итоге ОРВИ растут - и по идее именно тогда и нужно было объявлять локдаун. 

коронавирус в Украине статистика

У украинцев не было препятствий к отдыху в больших компаниях, развлечениях на Новый год и Рождество, отдыху на курортах в Буковеле. Потому заболеваемость как снизилась, так тут же вернулась на круги своя.

Мощный всплеск дало празднование 8 марта. На женский день число новых случаев составляло 5572 случаев. А спустя пять дней - уже 13 276. С тех пор инфицирование увеличивается по экспоненте. И традиционно падает лишь в выходные, когда делается меньше ПЦР-тестов. 

Иностранный опыт показывает: активная вакцинация не показывает результат до тех пор, пока не выработался коллективный иммунитет - то есть не привьют больше половины жителей страны. На что при украинских темпах иммунизации в обозримом будущем рассчитывать не стоит. И остается лишь одна надежда - на тотальный карантин. 

Впрочем, может не помочь и он.

Хотя во многих регионах Украины усложняют социальные контакты, с наступлением теплой погоды они имеют склонность расти, а не падать. На шашлыках в компании ни дистанции, ни масок нет. И там будут происходить заражения. Неслучайно во многих странах ЕС ограничивают число участников именно таких "кухонных" народных собраний. В Украине о подобных мерах пока не идет речь. 

Отдельно остановится и на религиозных праздниках, которые играют большую роль в жизни многих украинцев.

Уже в это воскресенье, 4 апреля, католики на Западной Украине будут праздновать Пасху. На нее из Польши (там как раз будут пасхальные каникулы) и других стран ЕС приедут погостить домой трудовые мигранты. А с мая начинается сезон свадеб, где гуляют всем селом.

На основании этих трех фактов в западных регионах Украины вряд ли стоит ждать спада заболеваемости. 

В Киеве и других регионах Украины в апреле тоже ожидается два больших праздника: 7 апреля Благовещение и 25 апреля Вербное воскресенье. Даты сопровождаются массовыми всенощными бдениями в храмах, а во втором случае - освящением веток вербы.

В столице сегодня действует правило посещения религиозных собраний - если на одного прихожанина есть 10 квадратных метров. Будет ли контролироваться соблюдение дистанции - вопрос к силовикам. В прошлом году контроль был частичным. Там, где у церкви собиралась толпа людей - полиция ее не разгоняла. 

Дальше ожидается очень много встреч и праздников. 2 мая отмечается православная христианская Пасха, предшествует ей обряды причастия. Всего же с 1 по 10 мая в Украине будет целых семь выходных. Традиционно люди используют их для путешествий по стране, посещения родственников и кладбища - 11 мая будет главный поминальный день в году.

Таким образом, даже если в ближайшие две недели локдаун поможет снизить заболеваемость, то с начала мая начнут фиксироваться новые случаи. 

СМИ сообщают, что в Киеве не исключено введение комендантского часа по примеру Турции, Франции, Германии и других стран.

Сначала это опроверг глава МОЗ Максим Степанов. Это он назвал крайней мерой, для которой в стране придется вводить режим чрезвычайного положения. Но позже спикер Рады Дмитрий Разумков такой перспективы не исключил

Тотальный карантин может временно приостановить коронавирус. В плюс пойдет то, что к концу мая  закончится сезон ОРВИ. Но проблема ковида в Украине все равно не решится, пока не вакцинируют хотя бы 50% населения. При нынешних темпах вакцинации на это понадобится около пяти лет.

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