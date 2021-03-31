Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок по делу "Ив Роше" в покровской колонии, объявил голодовку. Политик требует допустить к нему врача в связи с плохим состоянием здоровья.

Соответствующее сообщение обнародовано в Instagram Навального в среду, 31 марта.

"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - говорится в посте.

По словам Навального, у заключенных "нет других методов борьбы".

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет", - пожаловался политик.

Также к этому посту прикреплены фотографии заявления Навального на имя начальника колонии Александра Муханова, в котором оппозиционер оповещает его о своей голодовке.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

23 марта команда Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по освобождению его из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. Точная дата протестного мероприятия будет определена позже, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.