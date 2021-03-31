Вслед за многими украинскими госслужащими и чиновниками подал ежегодную декларации о доходах и имуществе мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отчитался о своем материальном положении в 2020 году.

Декларация городского главы появилась 30 марта на сайте Единого госреестра деклараций.

Согласно документу, в прошлом году на посту мэра Труханов заработал 267 тысяч гривен, что на 40 с лишним тысяч больше, чем в 2019 году (224,8 тысяч грн).

Также градоначальник получил 283 421 гривну дохода от швейцарской фирмы Contract Casa Sagl. LTD, которая арендовала у него квартиру. В 2019 году за аренду Труханов получил 515,2 тысячи гривен.

Единственный родственник, указанный в мэром в декларации, - это его мать Мария. Однако в свежей декларации упоминается недвижимость его дочерей Алисы и Екатерины, а также их матери Татьяны Колтуновой, с которой, как считают в НАБУ, городской глава живет вместе.

1 января 2020 года Екатерина Труханова купила квартиру площадью 149 кв. м за 1 млн 488 тыс. 289 гривен и машино-место площадью 13,3 кв. м за 219 тыс. 192 грн. В тот же день квартирой площадью 296 кв. м обзавелись Алиса Труханова и Татьяна Колтунова (за 4 млн 144 тыс. гривен). Труханов задекларировал свое право постоянного бесплатного пользования этим имуществом.

Кроме того, мэр указал в декларации дом в Одессе площадью 252,4 кв. м (Труханову принадлежит 29% недвижимости, его матери - 71%), принадлежащий ему и маетри же земельный участок в Одессе площадью 681 кв. м, а также 26,9 тыс. кв. м. земли в Песчанке Винницкой области, записанных на маму. У самого Труханова есть еще квартира в Одессе площадью 131,8 кв. м.

В автопарке мэра все осталось без изменений. Он владеет внедорожником Land Rover 2012 года выпуска, который взяла в аренду у компании "Лесор Одесса" Екатерина Труханова.

Из ценных вещей Труханов задекларировал наручные часы известных брендов Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne и Bovet, а также ювелирные украшения матери: кольца, серьги, подвеску.

Мэр задекларировал меньше денег, чем за минувший отчетный период. Он хранит 5 тысяч долларов наличными, примерно 390 тысяч гривен и 2 526 долларов на счетах в банках. У его матери 1 млн 300 тыс. гривен и 233 тысяч долларов наличными, на счетах в банках 17 749 евро, 1 094 долларов и около 8 тысяч гривен.

Состояние Марии Трухановой почти не изменилось, а у сына убавилось примерно на 400 тысяч гривен.

У городского главы имеются акции Одесского НПЗ, у его матери - компании "Коммунэнерготранс". В октябре 2020 года мать Труханова приобрела 42 облигации внутреннего государственного займа на сумму чуть более 28 тысяч гривен (эмитент - Министерство финансов Украины).

Также Труханов получил некий подарок от дочери Екатерины, который оценивается в 600 тысяч гривен.

Мэра Одессы подозревали во внесении недостоверной информации в декларации за 2015-2016, а также за 2017 годы. На Труханова открыли два дела по ст. 366-1 УК Украины, но после принятия отмены Конституционным судом уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларации суд их закрыл.

Ранее "Страна" рассказывала, что согласно декларации Юрия Витренко в 2020 году он ежемесячно получал в "Нафтогазе" по 23,73 млн гривен зарплаты.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский, который за 2019 год задекларировал 15 млн грн дохода, в 2020 году заработал 19,1 млн.