В Ровенской области разразился семейный скандал. Бывшая жена председателя Ровенского областного совета Сергея Кондрачука (избран от партии Порошенко "Евросолидарность") обвинила его в незаконном обогащении, угрозах, моральном и физическом насилии над ней.

Обо всем этом экс-супруга написала на своей странице в Фейсбук. Приводим текст поста Оксаны Кондрачук полностью:

"Долгое время я молчала. Я терпела. Я кричала в душе. Мне больно об этом говорить. Я не хотела этого. Но есть пределы. И нужно действовать. Пришло это время.

Отец моих детей, мой уже как полгода экс-супруг Кондрачук Сергей перешел все границы дозволенного! После того, как я пригрозила о его незаконном обогащении - вынуждена защищаться и бояться?

Я против психологического насилия! Я за честность! Я за справедливость! Я требую освобождения всех причастных людей к незаконному вывозу меня в психологическую клинику с целью лишить меня родительских прав!

Кондрачук, ты посягнул на святое. Это было слишком. Прости. Видит Бог, я все время терпела. Но ты заигрался. Отматывай. Начни для начала платить алименты. Я написала заявление еще 10.03 этого года. Я боюсь оставлять тебе детей. Я волнуюсь за их психологическое состояние. Ты для меня не человек. Ты - урод".

Несмотря на то, что пост уже исчез из ленты Оксаны Кондрачук, в Сети сохранились скриншоты.

"Страна" обратилась за комментариями к обеим сторонам конфликта.

В комментарии "Стране" Оксана Кондрачук заявила, что может подтвердить "каждое слово" из своего поста. По ее словам, Сергей душил ее на глазах у детей.

"После рождения второго ребенка он начал мне изменять, и обижать меня при детях. Он снимал на камеру, как он меня унижает, говорил ужасные вещи. Он разбил мне телефон. Он душил меня на глазах у детей, он нанес им психологическую травму. Такой человек не достоин того, чтобы руководить областью. Он хотел лишить меня родительских прав. Он хотел оставить наших детей без мамы. Нет, не наших детей – моих. У нас нет наших детей. Они ему не нужны. Прошлым летом, когда он нашел себе новую шл*ху, он по две недели не звонил и не спрашивал, как у них дела. В тот период я хотела умереть. Мне было очень больно", - заявила Оксана Кондрачук "Стране".

Она также объяснила, почему удалила свой пост, где описала всю ситуацию с бывшим мужем.

"Удалила пост, потому что мне стало противно от самой себя. Что я это сделала. Если бы можно было отмотать назад и сделать все мирно, не привлекая детей к этой ситуации, и чтобы мои дети вообще не знали о существовании такого человека, как Сергей Кондрачук, я бы это сделала. Но к сожалению, это невозможно", - отметила Оксана.

В разводе Сергей с Оксаной Кондрачук с лета прошлого года. При этом, по словам Оксаны, бывший супруг не платит ей алименты. Поэтому для организации празднования дня рождения дочери Оксана вынуждена будет заложить золотые обручальные кольца.

Старшей дочери Оксаны и Сергея Кондрачука в эту пятницу исполнится 10 лет, младшему сыну сейчас 7 лет.

Кроме того, Оксана Кондрачук обвиняет главу Ровненского областного совета в коррупции.

"Я даже уже не хочу алиментов – я хочу, чтобы он оставил меня в покое. Я не хочу жить в этом ворованном доме, который он записал в декларацию за 200 тысяч гривен, когда на самом деле он стоит 40 тысяч долларов. Почему он постоянно лжет? Он говорит, что не покупал мне машину – а это он купил машину, а не мой брат. Наверное, на краденные деньги. Я ее ненавижу. И машину, и его. Зачем он мне вредит? Он же меня когда-то любил. Он украл мою душу, растоптал мое сердце, воткнул нож в спину", - говорит Оксана Кондрачук.

Два дня назад, по словам Оксаны, бывший муж привел ее на обследование в психбольницу – якобы с целью лишить родительских прав.

"Накануне он звонил нашим кумовьям и спрашивал: "Не кажется ли вам, что Оксана какая-то странная, и ей нужна помощь?" Он лгал. Я не хочу давать ему шанса упечь меня в психиатрическую лечебницу. Я пробыла в клинике минут сорок, Сергей сам меня туда привел якобы "просто провериться", пока мой брат не приехал и не забрал меня. А он (Сергей) меня уже предупредил, что в следующий раз меня словят, отберут телефон, силой отвезут в другую область и закроют меня там в психушке. И никто даже не будет знать, где я", - уверяет Оксана Кондрачук.

Она добавила, что боится за свою жизнь и жизни своих детей.

"Я боюсь за свою жизнь. Если он способен на то, чтобы оставить своих детей без матери… Вся полиция куплена. У него много связей. У Сергея есть ключи от дома, где мы живем. Он украл наши документы, загранпаспорта. Забрал машину. Ночью он врывается в дом и меня пугает. Я уже несколько ночей не сплю. Мне страшно… Мне некому позвонить, если со мной случится что-то плохое. Если я исчезну или меня не станет, то я хочу, чтобы знали, что это дело рук Кондрачука", - заявила экс-супруга губернатора Ровненской области "Стране".

А напоследок она попросила журналиста "Страны" позвонить Петру Порошенко, экс-президенту Украины и главе партии "Европейская солидарность", и рассказать о случившемся. Дело в том, что Сергей Кондрачук – руководитель секретариата Ровенской территориальной организации политической партии "Европейская Солидарность". И его бывшая жена надеется, что Петр Порошенко сможет на него повлиять.

"Позвоните Порошенко. Расскажите, что его руководитель в Ровно – просто ужасный человек. Порошенко – единственный человек, кого Сергей может послушать. Кроме него он в этом мире никого не уважает. Я писала Алексею Гончаренко (нардеп от "Евросолидарности" - Ред.) – он никак не среагировал. Может, он тоже его боится. Или поверил Кондрачуку. Возможно, они даже друзья. У Сергея есть такой дар: если вы будете в белой рубашке, он вас убедит, что она зеленая. Он провокатор. Он круче политик, чем Уинстон Черчилль. Даже Путину стоило бы поучиться у Кондрачука", - заявила "Стране" экс-супруга губернатора.

Однако сам Сергей Кондрачук в комментарии "Стране" опровергает все обвинения своей бывшей жены.

"Меня втягивают в какую-то войну. В этой войне может не быть победителей, но в ней точно проиграют мои дети. Это весь мой комментарий", – заявил он "Стране".

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что близкого к Офису президента политтехнолога Сергея Быкова судят за избиение своей бывшей жены.

Перед этим бывшая жена Быкова рассказала о насилии с его стороны.