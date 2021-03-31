"Слуги народа" опять попали в скандал с телефонными переписками в Раде.

Депутат Анна Колесник в зале заседания написала, что "нужно валить из этой страны". Прозвучало это в тот момент, когда Генштаба Руслан Хомчак рассказывал с трибуны о скоплении российских войск у наших границ.

Колесник - не слишком известная нардеп, но с интересной биографией. Рассказываем о скандале и его героине.

Как разгорелся скандал

Во время вчерашнего заседания Верховной Рады, находящаяся в зале Анна Колесник, переписывалась по телефону Происходило это во время выступления главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

Хомчак говорил о концентрации российских войск на украинских границах. Он обвинил Россию в обострении на Донбассе и дал понять, что она готова к броску на Украину.

"Вооруженные силы РФ постепенно наращивают войска вблизи с государственной границей Украины: на севере, востоке и на юге. В Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.

Он добавил, что в Ростовской области стоит крупная группировка российских войск, которая в течение одного-двух дней может быть развернута для начала боевых действий на Донбассе.

В это время депутат Анна Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ.

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала народный депутат, вероятно напуганная перспективой начала войны.

Ее переписку сфотографировал корреспондент издания "Буквы".

Попытка оправдаться

Скандал получился большой.

Получается, что в условиях роста военного напряжения, представитель правящей партии не только не стремится попасть на фронт или иным образом поспособствовать защите Украины, а стремится сбежать из страны, услышав о концентрации российских войск у границ.

Нардеп попыталась оправдаться и написала, что имела в виду поездку на майские праздники, а не то о чем все подумали. Она написала об этом в Facebook.

"Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем.

Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другу выезжать не собираюсь!

Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень жаль, что именно так СМИ растолковало мои слова", - написала Анна Колесник.

Однако спустя примерно час пост без объяснений был удален. Под предыдущим ее постом пользователи стали обсуждать судьбу поста и то, что под ним появились негативные комментарии, из-за которых депутат и могла его удалить.

Впрочем, очевидно, что оправдание получилось еще более странным, чем сама переписка, которая засветилась накануне. Поэтому его и удалили.

Кто такая Анна Колесник

Депутат от "Слуги народа", которая решила "валить из страны", избрана по спискам партии власти летом 2019 года.

Колесник - дипломированный юрист, закончила харьковскую академию имени Ярослава Мудрого. Сейчас ей 26 лет.

До депутатства Колесник трудилась судебным экспертом в Харьковском криминалистическом центре МВД. На выборах президента была доверенным лицом Зеленского на одном из округов Харькова.

Мужа и детей в декларации Колесник нет.

Интересный факт из биографии нардепа - ее связь с влиятельным таможенником времен Януковича Вадимом Слюсаревым, которого называют "королем Гоптовки". Этот человек курировал избирательные кампании Зеленского и "слуг народа" в Харьковской области.

Связь прямая: в 2019 году Анна Колесник, судя по ее декларации, владела 25% акций "Восточно-европейской торговой компании". Еще одним учредителем этого ООО значится Слюсарев. Фирма занимается продажей алкоголя и сигарет.

Вот выдержка из декларации Колесник, где указана ее доля в этой фирме:

Вадим Слюсарев на данный момент владеет 50% акций этой компании:

В октябре 2019 года, уже будучи нардепом, Анна Колесник переписала свою часть акций на другое лицо и вышла из фирмы "короля Гоптовки". Сейчас в ее декларации этой собственности нет.

Но интерес к таможенной теме у Колесник тем не менее остался: среди поданных ей законопроектов, львиная доля касаются таможенников и пограничников, а также ввозных тарифов.

Судя по финансовой отчетности депутата, в прошлом году она зарабатывала в Раде примерно по 35 тысяч гривен в месяц - это менее полумиллиона в год. При этом в гривне она скопила почти 900 тысяч плюс более 60 тысяч долларов - как наличкой, так и на банковских счетах.

Автомобилей и квартир ни в Харькове, ни в Киеве у Колесник нет. Нет также данных, что депутат арендует в столице жилье.