Глава фракции "Слуга народа" прислал в партийный чат сообщение о том, что нардеп Николай Тищенко получил ножевое ранение на округе №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом в среду, 31 марта, сообщил анонимный телеграм-канал "Темный рыцарь".

"Сообщение в нашем официальном чате: Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь", - говорится в публикации.

"Страна" связалась с пресс-секретарем Николая Тищенко, однако она не подтвердила и не опровергла информацию о ранении депутата.

"Пока никаких комментариев", - сообщила представитель нардепа.

Также ничего не знали о возможном нападении на Тищенко и в мэрии Ивано-Франковска.

Позж руководитель пресс-службы фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что сообщение о ранении Тищенко - фейк.

Спустя некоторое время "Темный рыцарь" сообщил, что Арахамия намеренно прислал в партийный чат неправдивое сообщение о ранении Тищенко, чтобы выяснить, кто сливает информацию анонимному телеграм-каналу.

"Дебилы в нашей фракции по степени умственной отсталости превзошли сами себя. После того, как Арахамия бросил в чат фракции сообщение о ножевом ранении Тищенко, и нашей публикации - тот же Арахамия заявил, что это была проверка "кто сливает информацию в телеграм-каналы". Нашел кто, дебил?" - возмутились авторы поста.

По данным журналистки Сони Кошкиной, депутатам позже сообщили, что "операция" по выявлению информатора "Темного рыцаря" прошла успешно, глава фракции Давид Арахамия озвучит имя человека, стоящего за публикациями в телеграм-канале на ближайшем заседании фракции.

Ситуацию с фейковым нападением на Тищенко прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Феерическая история с якобы ножевым ранением нардепа Тищенко на 87-м округе. Эту информацию со ссылкой на официальный чат "слуг" сообщил телеграм-канал Темный рыцарь. Позже выяснилось, что это фейк и Тищенко никто не резал. Причём якобы запустил фейк в чат собственноручно Арахамия, чтоб выяснить кто сливает информацию "Темному рыцарю". Если это действительно так, то замысел Арахамии непонятен. Эту информацию мог слить кто угодно (и кому угодно) из десятков людей, которые это сообщение прочли. Хотя, впрочем, ничему происходящему во фракции СН уже никто не удивляется", - говорится в публикации.

Напомним, в феврале прошлого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Стране" заявил что за телеграм-каналом "Темный рыцарь" могут стоять нардепы Александр Дубинский и Максим Бужанский.

1 февраля этого года нардепа Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в связи введением Минюстом США санкций в отношении него. 15 марта его исключили из партии.

Отметим, что сегодня делегация депутатов "Слуги народа" во главе с Арахамией и главой партии Александром Корниенко находится в Ивано-Франковской области. Там они поддерживают кандидата от своей партии на довыборах в Раду по 87 округу.