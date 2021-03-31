Сбережения семьи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные декларации политика за 2019 и 2020 годы.

Так, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили 7 878 017 евро (в эквиваленте), а в 2020 году вдвое больше – 14 420 848 евро. Кроме того, если 2019 году деньги политика хранились в евро и гривнах, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" и в российских рублях – более 784 миллионов (что в эквиваленте почти 9,5 миллиона евро).

Владельцем "Абсолютбанка" является белорусский предприниматель Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (украинской компании Прикарпатзападтранс).

Кроме того, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В то же время политик указал, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в РФ, которые связаны с нефтяным бизнесом. Речь идет об ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг".

Кроме того, за 2020 год семья Виктора Медведчука получила 328 347 271 гривен доходов. Большая часть этой суммы (327 032 772 гривен) - дивиденды, которые получила Оксана Марченко.

Сам Медведчук заработал 358 514 гривен от сдачи имущества в аренду, а за работу в Верховной Раде получил 537 540 гривен. Еще 294 280 гривен политик получил в качестве возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год, менее 2% из которых - за работу президентом.

Также мы писали, что президент Украины одолжил 2,5 миллиона долларов у компании своей жены в Белизе.