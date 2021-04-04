В воскресенье, 4 апреля, наступит 22-й лунный день в Козероге. Этот день благоприятный для самостоятельного обучения, анализа информации, активизации сознания и ума. Полезными будут медитации, уединение и домашние дела. Сегодня важно проявлять чуткость к любой информации, внимательно наблюдать за окружающими знаками. Неспокойно могут чувствовать себя люди, которые не любят одиночество, привыкли к шуму толпы и компании друзей. Это Овны, Близнецы и Весы.

Астрологи составили подробный астрологический гороскоп для этих знаков на воскресенье.

Овен (21.03 - 20.04)

Привыкшие к вниманию окружающих Овны не представляют своей жизни без общения и встреч с друзьями. Их уверенность сегодня может пошатнуться без поддержки коллег и той энергии, которую они привыкли получать от близких. Долгое нахождение в тишине способно привести Овнов к апатии и депрессивным мыслям. Звезды советуют вам брать энергию из онлайн-общения, устраивать небольшие домашние вечеринки, хотя бы раз в день слушать громкую музыку, танцевать или заниматься спортом. Это повысит вашу продуктивность и избавит от ощущения серости и безысходности.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы привыкли к общению, обмену мыслями и идеями, но фонтан их творческих проектов иссякнет без коммуникации с внешним миром. Оставаясь один на один с собой, многие представители этого знака могут паниковать или терять стимул к самосовершенствованию. Чтобы вновь ощутить мотивацию к развитию выбирайте хобби, требующее общения. Оставаясь наедине, включайте радио, приглашайте на свидание или чашечку кофе знакомых, учитесь у детей умению радоваться жизни и заводить знакомства.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы вряд ли предпочитают закрываться в четырех стенах и посвящать свой выходной день чтению книг. Они обожают удивлять, радовать, восхищать, говорить, флиртовать. В общем и целом делиться эмоциями, желательно в больших дозах. Так они узнают людей и чувствуют себя на высоте. Если ограничивать Весы в общении, они затухают и могут стать раздражительными. Звезды советуют для поднятия настроения украсить свой дом, переставить мебель.

Напомним, астрологи прогнозировали, что на этой неделе у Львов откроются новые возможности, а Стрельцов ожидают интересные события.

Также в гороскопах ранее мы публиковали три знака Зодиака, которые могут черпать силу в молчании, хотя и любят поговорить. В их числе - все те же Близнецы и Весы.