Президент Украины Владимир Зеленский взял в долг почти два миллиона фунтов стерлингов. Информация об этом содержится в декларации о доходах, которую он подал в среду, 31 марта.

В частности, в пункте 13-м о финансовых обязательствах указано, что Владимир Зеленский взял в долг 1,77 млн фунтов стерлингов (около 2,5 млн долларов или почти 69 миллионов гривен). Эти деньги принадлежат компании Film Heritage inC в Белизе. Ее бенефициарным владельцем указана супруга президента - Елена Зеленская.

Напомним, что, согласно декларации, Владимир Зеленский в 2020 году заработал 19,1 миллион.

Также мы сообщали, что мэр Днепра Филатов опубликовал декларацию за 2020 год, в которой указал вертолет, четыре авто и миллион долларов наличными.