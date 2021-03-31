Две дозы российской вакцины от коронавируса для животных со стороны разработчика будут стоить 588 рублей (217 грн). Их будут вводить с промежутком в 21 день.

Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, передает "РИА Новости".

"Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, "ВНИИЗЖ", - сказала Мелано.

По ее словам, Россельхознадзор ориентируется прежде всего на доступность вакцины и не преследуют коммерческие цели при продаже препарата.

"Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - сообщила советник главы ведомства.

Напомним, в среду, 31 марта, сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

Как сообщалось, во Франции собрались привлечь ветеринаров к вакцинации людей от коронавируса.