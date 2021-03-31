В России первыми в мире выпустят вакцины от коронавируса для животных. Две дозы будут стоить 217 грн
Две дозы российской вакцины от коронавируса для животных со стороны разработчика будут стоить 588 рублей (217 грн). Их будут вводить с промежутком в 21 день.
Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, передает "РИА Новости".
"Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, "ВНИИЗЖ", - сказала Мелано.
По ее словам, Россельхознадзор ориентируется прежде всего на доступность вакцины и не преследуют коммерческие цели при продаже препарата.
"Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - сообщила советник главы ведомства.
Напомним, в среду, 31 марта, сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.
Как сообщалось, во Франции собрались привлечь ветеринаров к вакцинации людей от коронавируса.