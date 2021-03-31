Народный депутат "Слуги народа" Анна Колесник попала в скандал, после того, как попыталась объясниться перед читателями насчет сообщения с текстом "нужно валить из этой страны".

Ее объяснения о том, что "она имела в виду майские праздники" только усилил возмущение, и она удалила пост. Теперь читатели задаются вопросом - куда исчезла публикация.

Напомним, поводом для скандала стала переписка во время доклада главнокомандующего ВСУ Хомчака об угрозе наступления России

"Мы слушаем Хмочака. Нужно валить из этой страны", - написала Колесник 30 марта.

31 марта в своем фейсбуке нардеп подтвердила факт переписки, но уточнила, что имела ввиду уезжать "не навсегда".

"На самом деле речь идет об отпуске в майские праздники, а не о том, что я собралась покинуть страну совсем. Я живой человек, и имею право на отпуск, как и каждый", - объяснилась Колесник.

Спустя примерно час пост без объяснений был удален.

Теперь пользователи фейсбука атакуют пост Колесник за 26 марта (это снова самый "свежий" пост на странице автора). Там они делятся версиями о том, что же подтолкнуло Колесник удалить объяснения.

Некоторые отмечают оперативность, с которой это было сделано. Хотя в интернете есть скрины, на которых видно, что пост просуществовал не менее 55 минут.

Напомним, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Анна Колесник призналась в своем желании покинуть Украину на вчерашнем заседании парламента.

Она написала такой пост в то время, как главнокомандующий ВСУ докладывал с трибуны Рады, что российские войска стянуты к украинским границам в Брянской и Воронежской области РФ и в Крыму.