Президент Украины Владимир Зеленский, который за 2019 год задекларировал 15 млн грн дохода, в 2020 году заработал 19,1 млн.

Об этом свидетельствуют данные декларации, которую глава страны подал в среду, 31 марта.

Общая сумма дохода Зеленского составила 19 113 279 гривен за год. При этом зарплата за работу президента составила менее 2% от его годового заработка: 336 тыс гривен за год или 28 тыс. гривен в месяц.

Большую часть дохода он получил за продажу земельного участка и дома в Иванковичах Киевской области : 13,5 млн гривен.

Еще 4,6 млн гривен дохода составили роялти Зеленского от "Квартала 95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн".

231 тыс. гривен дохода президент получил от предоставления имущества в аренду, 204 тыс. – инвестиционной прибыли от ценных бумаг и 239 тыс. – процентов от банковских вкладов.

Доход его супруги Елены составил 3 634 548 гривен в 2020 году.

В частности, 953 тыс. гривен она заработала в "Квартале 95", 2,4 млн – от предоставления имущества в аренду, 204 тыс. – инвестиционной прибыли от ценных бумаг и 35 тыс. из других источников (роялти, страховые выплаты, проценты).

Всего семья Зеленских задекларировала 22,7 млн гривен в 2020 году.

Напомним, в 2019 году семья задекларировала 28,5 млн гривен доходов: 15 млн - Зеленский и 13,5 млн – его супруга.