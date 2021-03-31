В Харьковской области от последствий Сovid-19 скончался двухмесячный младенец. Это уже второй ребенок, который умер от коронавируса в этом регионе за последние три дня. Медики отмечают не только рост заболеваемости Covid-19 среди детей, но и более тяжелое течение болезни.

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра МОЗ.

"За весь период эпиднадзора за Сovid-19 в нашей области это первые дети, жизни которых унесла инфекция. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.

Ребенок 2 месяцев их города Бахмут Донецкой области, который имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Также медики добавили, что всего в Украине от Covid-19 умерли уже 20 детей.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Степанова, в ближайшие недели в Украине вырастет заболеваемость Covid-19, а самая напряженная ситуация - в Киеве .

Также мы сообщали, что в докладе ВОЗ назвали четыре версии происхождения коронавируса, но не смогли выбрать одну.