Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить подконтрольный Азербайджану город Шуша в Нагорном Карабахе после Рамадана и встретить там праздник Ураза-байрам 13 мая.

Об этом он сообщил на саммите стран Тюркского совета, передает агентство Анадолу.

"Мы надеемся как можно скорее посетить Шушу после Рамадана и встретить там праздник", - заявил Эрдоган.

По данным азербайджанского издания Report, Эрдоган сообщил о намерении приехать в Шушу вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Турции в ходе саммита вновь поздравил руководство и народ Азербайджана с победой в войне в Нагорном Карабахе

"44-дневная героическая война положила конец 30-летней оккупации. В Нагорном Карабахе за годы оккупации из 67 мечетей были разрушены 63, наряду с этим были разрушены церкви", - отметил заявил Эрдоган.

Также глава государства добавил, что Турции важно поддерживать Азербайджан, чтобы "сохранить тюркское наследие в Карабахе".

Напомним, ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Уже 10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев провел парад по случаю победы в войне в Карабахе. На мероприятие приехал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он на параде в Баку заявил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам, и что принятие трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху "не означает, что борьба окончена".