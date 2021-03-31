Дефицит ввоза газетной бумаги, который неизбежно возникнет из-за решения Кабмина о запрете ввоза бумаги из России, тяжело скажется на издательском рынке Украине

Об этом написал в Фейсбуке член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.

Он напомнил, что пресса Украины в 80-90 процентах случаев печатается на российской бумаге. Из-за решения кабмина от 29 марта о запрете на ввоз газетной бумаги из РФ, могут потерять работу до 25 тысяч человек, которые задействованы в данной отрасли.

"С учётом того, что пресса Украины печатается на 80-90 процентов на газетной бумаги из России, более 25 тыс. человек в Украине могут потерять работу. Про налоги недополученные в бюджет промолчу. Единственный Жедачевский комбинат был закрыт лет семь назад. Остаётся бумага из Белоруси. И в несколько раз дороже бумага из Европы и Китая", - пишет Чернявский.

Сергей Чернявский прогнозирует, что в ближайшие 10 дней "рынок что-то успеет довести", но дальше поставки пойдут из Беларуси и Европы, что приведет к удорожанию сырья,

В связи с этим, отрасль потеряет часть денег, но полностью не исчезнет, - прогнозирует эксперт.

Напомним, с апреля в Украине будет запрещен импорт пшеницы, подсолнечного масла, бумаги, инструментов для бурения и ряда других товаров из России.

Соответствующее постановление Кабинета министров №269 от 29 марта 2021 года обнародовано на правительственном портале в среду, 31 марта. Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что Украина стала лидером среди стран-импортеров лекарств и медоборудования из России.

Также сообщалось, что Украина будет импортировать электроэнергию из России до конца отопительного сезона.