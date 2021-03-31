Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что органы исполнительной власти не планируют перемещать из Киева в регионы, о чем сообщалось ранее. По его словам, там хотят создать новые ведомства.

Об этом со ссылкой на министра правительства сообщает "Укринформ" в среду, 31 марта.

"Можем говорить о том, что, например, новые органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственной службе, в эффективном управлении", - сказал Немчинов.

Также он добавил, что для воплощения такой инициативы необходимо, чтобы Верховная Рада приняла законопроект правительства об изменениях в закон о Кабмине. По его словам, скоро данный документ будет передан в парламент.

"Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карты после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение", - добавил министр.

Напомним, днем ране Немчинов сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил переместить украинские министерства и другие органы исполнительной власти из столицы в областные центры и общины в течении ближайших двух лет. В свою очередь секретариат Кабмина разработал и представил соответствующие предложения.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров Украины воссоздал Министерство аграрной политики.