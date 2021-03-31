Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили организованную группу, которая занималась кражей денег у граждан, незаконно используя электронную систему частного почтового оператора.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

"По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн... По оперативной информации часть средств, злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок из РФ", - написал он.

По информации СБУ, организаторами схемы являются двое уголовников, которые отбывают наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. Их пособниками стали несколько бывших заключенных и их родственники.

Следствие установило, что преступники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных людей.

По версии следствия, члены группы заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и, представившись клиентом, который хочет оформить адресную доставку заказа, выведывали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. После получения кодов члены группы "подвязывали" к электронным кабинетам номера своих банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и по месту отбывания наказания фигурантов в Харькове и Сумах, в ходе которых были выявлены средства связи, компьютерная техника и банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

По данным Харьковской облпрокуратуры, двум мужчинам и их сообщнице объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке.

Операция по разоблачению мошенничества проводилась Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с киберполицией и следователями Нацполиции под процессуальным руководством облпрокуратуры и при поддержке Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенница обманула десятки украинцев при продаже бытовых товаров по предоплате онлайн.

Также мы писали, что в Киеве мошенник по схеме "ваш родственник в больнице" обманул пенсионерок на 150 тысяч гривен.