В Москве полиция и спецназ "Гром" накрыл закрытую вечеринку со стриптизершами и кокаином. Около полусотни гостей вместили в себя элитные апартаменты в жилом комплексе на Мосфильмовской.

Попасть на мероприятие можно было только по QR-кодам. На мероприятии было много алкоголя, кальянов, повсюду были разбросаны свернутые в трубочку купюры разного номинала. Праздничный антураж также создавали неоновый свет, барная стойка и диджейский пульт. В квартире нашли пять свертков с кокаином. У одного из гостей при обыске изъяли марихуану.

Судя по торту со свечками и числом 28, можно предположить, что вечеринка праздновала чей-то день рождения.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция и спецназ штурмом взяли жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с гранатой.

Также мы сообщали, что после пожара дома в Мытищах нашли тело стрелка, который целый день вел огонь по полиции.