Кабинет министров Украины вышел из соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве с сфере туризма.

Соответствующее постановление Кабмин принял в ходе заседания в среду, 31 марта.

"Проект постановления разработан с целью прекращения действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, поскольку в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно постановлению, министерство иностранных дел Украины должно в установленном порядке сообщить об этом решении правительству России. Реализация положений постановления не будет влиять на поступление и расходы государственного и/или местных бюджетов, рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов, повышение или снижение способности территориальных громад; рынок труда, уровень занятости населения; общественное здоровье; экологию и окружающую средуговорится в документе.

Данное соглашение было подписано в 1999 году.

Ранее в этом месяце Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о выходе из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), которое определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере развития сотовой связи.

Также мы рассказывали, что на заседании 16 декабря, Кабмин поддержал постановление о выходе Украины из ряда соглашений с СНГ, в том числе - о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях.