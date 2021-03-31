С понедельника, 5 апреля, Киев уходит на тотальный карантин.

В дополнение ко всем существующим ограничениям в столице закрывают школы и садики. Не будет торговли на продуктовых ярмарках (рынках).

Но самой радикальной мерой стало закрытие от большинства киевлян общественного транспорта - включая метро. Он продолжит функционировать, но пускать туда будут лишь по спецпропускам.

Локдаун будет действовать минимум до 16 апреля, то есть две полных рабочих недели.

"Страна" отвечает на пять главных вопросах о том, как в Киеве "прикрутят" транспортное сообщение.

1. Почему в Киеве ограничивают транспорт?

Об ужесточении карантина в Киеве, который и так находится в красной зоне, заявили на фоне резкого ухудшения ситуации и прогнозов новой волны пандемии в апреле.

Как заявил сегодня мэр Киева Виталий Кличко, в последние дни в столице более тысячи больных в сутки, что является самым высоким суточным показателем по Украине.

"По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек каждые сутки госпитализируют. Это и с подтвержденным коронавирусом, и с подозрением на него, и с пневмониями. И вот только последний час получаю информацию из больниц - какие очереди по "скорым" стоят, что привезли больных. Информация по транспорту - что он переполнен и люди не слышат призывов предохраняться. То есть тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет", - заявил мэр Киева.

Также сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что одна из самых сложных ситуаций с Covid-19 - сейчас в Киеве. Судя по данным, в столице скоро может не хватать коек, обеспеченных кислородом.

Кислородные койки в Киеве заняты на 85,8%. "Это самый высокий показатель по стране", - сообщил Степанов.

По данным на сайте СНБО, с начала марта наблюдается постоянный рост этого показателя. Если 1 марта было занято чуть более тысячи ковид-коек, 29 марта - почти четыре тысячи (3998 из 4727). То есть рост госпитализаций - в четыре раза.

За последние две недели в городе добавили более тысячи койко-мест в больницах для пациентов с Covid-19, однако и этого количества может не хватить при существующих темпах заражения.

Госпитализация в Киеве за последний месяц. График

В связи с этим столичные власти приняли решение ужесточить карантин - ограничить общественный транспорт, включая метро (с проездом только по спецпропускам), закрыть школы и детсады.

Новые карантинные ограничения коснутся общественного транспорта: троллейбусов, автобусов, трамваев и метро.

С 5 по 16 апреля подземка и наземный транспорт в Киеве будут работать по спецпропускам исключительно для работников критической инфраструктуры. Автомобилистам пока ничего не угрожает. Их в передвижениях, скорее всего, не будут ограничивать.

2. Кто получит пропуск на транспорт?

Важным отличием от самого первого киевского локдауна сейчас стало то, что метрополитен в Киеве не закроется полностью. А продолжит работать, но только для людей со спецпропусками.

Тогда, год назад, их в Киеве выдавали таким категориям:

медицинские работники;

спасатели;

правоохранители;

сотрудники сферы ЖКХ;

работники продуктовых магазинов и аптек;

работники стратегических предприятий;

журналисты.

По нынешнему полному локдауну разъяснений пока нет. Но логично предположить, что плюс-минус список сохранится в таком же виде.

Напомним, заявку на спецпропуск гражданин подает не самостоятельно. Это делается централизованно через организацию, где он работает. На подачу таких пропусков до понедельника есть еще четыре дня.

3. Можно ли будет добраться из области в Киев?

При предыдущем локдауне весной 2020 года транспорт остановили решением Кабмина - и он не работал по всей Украине. То есть прекратили курсировать и пригородные маршруты, которые возили в Киев и обратно жителей близлежащих населенных пунктов.

Тогда это нанесло серьезный удар по столице - десятки тысяч людей, которые трудились на различных предприятиях, а также в больницах, не могли добраться до работы.

Сейчас об остановке транспорта речь не идет - лишь о движении по спецпропускам. То есть, маршрутки на Киев будут ходить. Только, по всей вероятности, пустят в них не всех.

Как именно это будет происходить с пригородным транспортом - пока не совсем понятно. Вариантов несколько:

1. То ли врачам, медсестрам, спасателям и другим представителям критической инфраструктуры выдадут пропуска, по которым они смогут передвигаться и на пригородных, и на внутрикиевских маршрутах. На это есть как минимум четыре дня.

2. То ли этот транспорт будет курсировать до вокзалов без ограничений, а уже оттуда - обычным транспортом по пропускам. Здесь нужно ждать разъяснений властей.

Завтра, 1 апреля, в КГГА обещали детально расписать, как это будет работать.

4. Как будут добираться остальные киевляне?

"Руководители организаций, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", - заявил сегодня мэр Кличко.

Таким образом, в понимании власти горожане, которые не работают в критической инфраструктуре, должны не ездить на работу никак. Дома будут находиться и дети. Поэтому в садик и школу их отвозить не потребуется.

Тем не менее, у многих все равно возникнет необходимость перемещаться по городу по делам. Например, кассиров, банковских работников и многих других. Как показал опыт предыдущего локдауна, работали три основных способа:

Такси. Минус этого способа - дороговизна. Тем более, что после закрытия общественного транспорта таксисты еще больше повысят стоимость своих услуг. Но многие нашли выход в том, что добирались вскладчину - так получалось в несколько раз дешевле.

"На соседе". Прошлой весной жители Левого берега, окраин и пригорода, которые живут рядом, часто сбрасываются на поездку своему соседу - с машиной и которому со всеми по пути.

Каршеринг. Данных о запрете проката автомобилей не сообщается. Этот вариант более-менее бюджетный, но не подойдет для горожан без водительских прав.

Также наверняка получит второе дыхание акция "Подвези медика". А некоторые предприниматели, как и в прошлый раз, будут организовывать рабочую развозку для своих сотрудников. Так, например, делали магазины вроде "Метро" или "Новуса".

5. Остановят ли транспорт по всей Украине?

Чтобы это произошло, нужно, чтобы Кабмин ввел общенациональный локдаун - то есть распространил правила "красной" зоны на всю Украину.

Раньше правительство заявляло, что это произойдет при "покраснении" 13-ти регионов. Сейчас пока 11 единиц областного значения находятся на самой строгой зоне карантина.

И видно по всему, что доводить их число до предельной цифры пока не планируют. На днях "красных" регионов стало 13, но в этот же день две области из списка исключили. То есть существует политическое решение пока не торопиться с общеукраинским супер-карантином.

Поэтому пока действует адаптивный карантин - то есть, в каждой области свой цвет. Причем недавно нормы "красной" зоны поменяли так, что каждый регион может сам решать, останавливать ли транспорт. Поэтому - где-то он еще работает в полную силу, а где-то - лишь по пропускам.

Но если число "красных" областей достигнет 13-ти, то вопрос о транспорте будет решаться скорее всего уже на уровне Кабмина. "Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт", - обещал несколько дней назад глава Минздрава Максим Степанов.

Впрочем, не исключено, что и тогда этот вопрос отдадут на откуп местным властям. Сейчас из городов-миллионников на спецперевозки перешел транспорт во Львове и Киеве.